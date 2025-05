В США критикуют стиль переговоров Уиткоффа с РФ 2 1.05.2025, 13:02

1,172

Спецпосланник Трампа ведет переговоры с Путиным в одиночку, а также мало разбирается в позиции Киева.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, ведя по поручению президента США Дональда Трампа переговоры о завершении войны России против Украины, участвует во встречах на высшем уровне в одиночку, а порой даже прибегает к помощи кремлевских переводчиков, что нарушает давно сложившиеся дипломатические процедуры. Об этом пишет в среду, 30 апреля, онлайн-издание The New York Post со ссылкой на источники и с указанием, что подобный стиль ведения переговоров вызывает недовольство у ряда представителей администрации Трампа и наблюдателей.

«Перед последней встречей Уиткоффа с Путиным, состоявшейся в прошлую пятницу (25 апреля. - Ред.), уроженец Нью-Йорка встретил кремлевского тирана как старого друга - без каких-либо признаков обычного «кортежа» из советников, экспертов и военных, которые обычно сопровождают американских чиновников на переговорах», - говорится в публикации.

Между тем Путин не был на встрече 25 апреля в одиночестве: его сопровождали его помощник Юрий Ушаков и глава Фонда национального благосостояния Кирилл Дмитриев, уточняют авторы.

«Любому, кто участвует в подобных переговорах с Путиным, было бы полезно иметь в своей команде опытных специалистов по России и брать их с собой на встречи с Кремлем», - приводит издание в этой связи комментарий Джона Харди - директора российской программы Фонда защиты демократии (The Foundation for Defense of Democracy).

В то же время один из членов первой администрации Трампа, судя по публикации, прибег к еще более резкой критике. «Хороший парень, но неуклюжий <…> идиот», - приводит издание слова своего анонимного собеседника.

