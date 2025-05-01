Отмененный гол «Интера» в матче с «Барселоной» породил много споров
- 1.05.2025, 13:13
VAR показал офсайд в несколько сантиметров.
30 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3, пишет sport.ua.
На 75-й минуте при счете 3:3 полузащитник итальянского клуба Генрих Мхитарян забил четвертый гол, но рефери принял решение не засчитывать этот мяч из-за офсайда. Этот момент вызвал бурные споры в социальных сетях, где большинство фанатов считают, что «Интер» обокрали.
📸 - THE OFFICIAL PROOF THAT IT WAS OFFSIDE! pic.twitter.com/UhTJ7LbgQg— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) April 30, 2025
Мхитарян сдержанно прокомментировал этот момент: «Наверное, этот гол я буду вспоминать всю свою жизнь. Все могло быть иначе, но несколько сантиметров решили исход. Будем думать о втором поединке, который состоится на домашнем стадионе».