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Отмененный гол «Интера» в матче с «Барселоной» породил много споров

  • 1.05.2025, 13:13
Отмененный гол «Интера» в матче с «Барселоной» породил много споров

VAR показал офсайд в несколько сантиметров.

30 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3, пишет sport.ua.

На 75-й минуте при счете 3:3 полузащитник итальянского клуба Генрих Мхитарян забил четвертый гол, но рефери принял решение не засчитывать этот мяч из-за офсайда. Этот момент вызвал бурные споры в социальных сетях, где большинство фанатов считают, что «Интер» обокрали.

Мхитарян сдержанно прокомментировал этот момент: «Наверное, этот гол я буду вспоминать всю свою жизнь. Все могло быть иначе, но несколько сантиметров решили исход. Будем думать о втором поединке, который состоится на домашнем стадионе».

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