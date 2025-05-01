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Белорусских восьмиклассников будут учить управлять беспилотниками

  • 1.05.2025, 13:27
Белорусских восьмиклассников будут учить управлять беспилотниками

Занятия преимущественно будут вестись на виртуальном симуляторе.

Белорусских школьников восьмых и девятых классов будут учить управлять БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобразования.

В школах с нового учебного года появится факультатив «Основы управления квадрокоптером». Это сказано в соответствующем постановлении.

Навыки, приобретенные в процессе обучения, помогут освоить инженерную профессию. Дисциплина вводится «с целью популяризации инженерных профессий и привлечения школьников к техническому творчеству».

Занятия преимущественно будут вестись на виртуальном симуляторе. Особое внимание уделят основам аэродинамики, механики и электроники. Станут учить программировать беспилотные летательные аппараты.

«Все это позволит еще со школьной скамьи развить у ребят техническое мышление и навыки работы с современными технологиями, а также инженерные, изобретательные и творческие способности», – сказано в сообщении.

Педагогам, которые будут вести новый факультатив, помогут специалисты Национального детского технопарка и Белорусской государственной академии авиации.

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