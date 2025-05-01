Путин тянет из колоды лишнюю карту2
- Владимир Пастухов
- 1.05.2025, 13:36
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Еще чуть-чуть, и на столе будут все «22».
Если постараться вычленить главную переговорную интригу, то ей окажутся варварские бомбардировки украинских городов, которые не только не прекратились, а наоборот, резко усилились по мере продвижения к кульминации. Москва своими действиями создает «картинку», несовместимую с успешным результатом.
С такой «картинкой» никакую «сделку» не сделаешь. Любой, кто пойдет на соглашение под такой аккомпанемент, будет выглядеть предателем, даже Трамп. Мы видим со стороны Кремля все то же симметричное стремление к «миру с позиции силы», — то есть к такому миру, чтоб никто не догадался, что мы хоть в чем-то отступили (уступили).
Я явственно ощущаю, как Путин тянет из колоды лишнюю карту. Еще чуть-чуть, и на столе будут все «22». Ну что ж, как я уже писал, Кремль в последние годы никогда не упускал возможности упустить возможность. Путин, похоже, готов совершить вторую по значимости ошибку в своей политической карьере — не воспользоваться спасательным кругом, на котором написано «Д.Трамп». А мог бы выплыть.
Впрочем, в конце концов, это будет справедливо. Хотя бы…
Владимир Пастухов, Telegram