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«Международное сообщество не может больше молчать!»

  • 1.05.2025, 13:45
«Международное сообщество не может больше молчать!»
Виктория Кульша

Делегация Европарламента по связям с Беларусью выступила в поддержку белорусской политзаключенной Виктории Кульши.

Руководство Делегации Европейского парламента по связям с Беларусью выступило с заявлением в защиту белорусской политической заключенной Виктории Кульши, которая начала бессрочную голодовку в СИЗО №3 в Гомеле. Это уже шестая голодовка активистки с момента ее ареста, и, по мнению европейских политиков, сейчас ее жизнь находится под угрозой.

В заявлении, подписанном главой Делегации Малгожатой Госевской, а также ее заместителями Томасом Тобе и Михалом Кобоско, говорится, что Викторию Кульшу систематически пытают и изолируют в одиночной камере. Ее состояние здоровья серьезно ухудшилось после нескольких лет заключения.

«Мы глубоко обеспокоены. Если режим Лукашенко не прекратит такое варварское обращение, Виктория может стать первой женщиной-политзаключенной, погибшей в белорусской тюрьме», — говорится в заявлении.

Виктория была арестована еще в ноябре 2020 года по политически мотивированной статье 342 УК Беларуси («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). С тех пор власти неоднократно продлевали ее заключение, а теперь готовят четвертое дело — по статье 411 («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»).

Европарламент подчеркивает, что это явная попытка заставить Викторию замолчать и пресечь ее мирный протест. Она была администратором Telegram-канала «Водители 97%», с самого начала отказалась идти на сотрудничество с режимом, оставаясь верной своим убеждениям и солидарной с другими активистами.

В связи с ситуацией Европарламент требует от белорусских властей:

Обеспечить Виктории Кульше немедленный доступ к надлежащей медицинской помощи и гарантировать регулярную, конфиденциальную связь с ее семьей и адвокатами.

Прекратить все формы политического преследования в отношении нее и других мирных активистов.

Ввести персональные санкции против лиц, ответственных за вынесение приговора Виктории Кульше, а именно: Жанна Хвойницкой, судьи Сергея Мальцев, судьи Станислава Иванютенко, прокурора Александра Короля, и оперативного сотрудника ИК-24 Дмитрия Саманчука.

Европарламент также призвал Европейский союз и его государства-члены усилить дипломатическое давление и добиться немедленного, безусловного освобождения Виктории Кульши.

«Международное сообщество не может больше молчать, — говорится в заявлении. — Необходимо защитить жизнь Виктории Кульши и те принципы свободы и демократии, за которые она борется».

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