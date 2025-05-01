«Трамп понял, что наломал дров» 1.05.2025, 13:55

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Почему президент США решил дать «зеленый свет» на экспорт оборонной продукции в Украину.

Администрация Дональда Трампа сообщила Конгрессу США о намерении дать «зеленый свет» на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи. Что изменило позицию главы Белого дома? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом и писателем Владимиром Цибулько:

— Это была своего рода увязка с соглашением о недрах, о критических минералах. Это соглашение было фактически согласовано еще на момент объявления этой инициативы. Сегодня мы уже знаем, что оно подписано.

И это как бы сигнал — в увязке с поведением Путина, который не идет на компромиссы. Поэтому Трамп должен показать, что он готов увеличивать давление на Кремль.

Это объявление о готовности продажи пока условное — так сказать, пробное. Там речь идет о небольшой партии оружия, где-то на 50 миллионов долларов. Но в целом Владимир Зеленский неоднократно обращался к Трампу с просьбой продавать вооружение Украине на коммерческой основе.

Самое главное, что эта продажа может разблокировать другие процессы. Например, есть вопрос с передачей части танков Abrams, которые готова передать Австралия, но это до сих пор задерживается из-за отсутствия согласования с американской стороной. Мне кажется, что это действительно хороший сигнал.

Кстати, скорее всего, Трамп все-таки решил считаться с позицией производителей оружия. Дело в том, что в Европе многие страны начали отказываться от американского вооружения. За последние два месяца после таких громких заявлений Трампа, особенно по линии самолетов F-35, которые могут иметь системы блокирования использования этих самолетов, дистанционного контроля.

Мне кажется, что именно под давлением американских оружейников Трамп вынужден считаться с их позицией, потому что это как раз прямое влияние республиканского лобби. Республиканцы всегда были главными лоббистами интересов американских оружейников.

— Может ли Европа подключиться к процессу покупки американского оружия для Украины?

— Скорее всего, речь идет о такой схеме: на европейские фонды покупают оружие и передают его украинской стороне.

— Насколько долго может сохраняться более принципиальная позиция Трампа?

— Мне кажется, что производители вооружений попытаются выработать какую-то коллективную позицию, чтобы торговля оружием шла без влияния политической власти.

Так было и раньше, что республиканцы, находясь у власти, создавали более выгодные условия для ВПК и армии. Но мне кажется, что сейчас Трамп просто сам начал оглядываться и понял, что он наломал дров. А тем более основные заводы оборонного комплекса, которые заработали под влиянием решений Байдена, создали реальные условия для избрания самого Трампа. Большинство этих предприятий находятся в республиканских штатах.

Поэтому получается довольно странная история. И скорее всего, то самое публичное блокирование поставок вооружения Украине было частью плана Трампа, чтобы оказать влияние на Путина. Но теперь помощники Трампа, возможно, ему объясняют, что он сам находится под влиянием Путина, а не наоборот.

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