В Великобритании планируют создать сумки из кожи тираннозавра 1 1.05.2025, 14:12

1,030

Как это возможно?

Тираннозавры — одни из самых популярных древних хищников. Вероятно, поэтому именно эти динозавры вдохновили команду исследователей и биоинженеров из Великобритании на создание кошельков и сумок из «доисторической» кожи, пишет «Нож».

Кожу динозавра планируют вырастить в лаборатории, используя окаменевшие останки животного. По словам авторов коммерческого проекта, материал будет биоразлагаемым, а также «инновационным и этичным».

Если эксперимент пройдёт успешно, то клатчи станут первыми в истории предметами , сделанными из воссозданной кожи древней рептилии.

«Мы раскрываем потенциал создания кожи из кожи доисторических видов, начиная с грозного тираннозавра», — пояснил Че Коннон, профессор тканевой инженерии в Университете Ньюкасла.

Несмотря на сенсационность идеи, многие учёные со скепсисом отнеслись к инициативе британских биоинженеров.

«Трюк находится на очень ранней стадии. Я сомневаюсь, что наши знания об эволюции динозавров достаточно хороши, чтобы можно было создать ген коллагена специально для T. rex», — объяснил Том Эллис, профессор синтетической генной инженерии в Имперском колледже Лондона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com