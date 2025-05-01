В Великобритании планируют создать сумки из кожи тираннозавра

В Великобритании планируют создать сумки из кожи тираннозавра1
- 1.05.2025, 14:12
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Как это возможно?
Тираннозавры — одни из самых популярных древних хищников. Вероятно, поэтому именно эти динозавры вдохновили команду исследователей и биоинженеров из Великобритании на создание кошельков и сумок из «доисторической» кожи, пишет «Нож».
Кожу динозавра планируют вырастить в лаборатории, используя окаменевшие останки животного. По словам авторов коммерческого проекта, материал будет биоразлагаемым, а также «инновационным и этичным».
Если эксперимент пройдёт успешно, то клатчи станут первыми в истории предметами , сделанными из воссозданной кожи древней рептилии.
«Мы раскрываем потенциал создания кожи из кожи доисторических видов, начиная с грозного тираннозавра», — пояснил Че Коннон, профессор тканевой инженерии в Университете Ньюкасла.
Несмотря на сенсационность идеи, многие учёные со скепсисом отнеслись к инициативе британских биоинженеров.
«Трюк находится на очень ранней стадии. Я сомневаюсь, что наши знания об эволюции динозавров достаточно хороши, чтобы можно было создать ген коллагена специально для T. rex», — объяснил Том Эллис, профессор синтетической генной инженерии в Имперском колледже Лондона.