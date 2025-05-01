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Американские производители поставят Украине оружие напрямую

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  • 1.05.2025, 14:24
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Американские производители поставят Украине оружие напрямую

Информация украинских СМИ нашла подтверждение.

В верхнюю палату Конгресса США передано сообщение Госдепартамента о разрешении на продажу оружия Украине на сумму 50 миллионов долларов или более, сообщает «Радио Свобода».

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу о намерении разрешить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи. По такому механизму Киев закупил у американских компаний оружия на сумму больше полутора миллиардов долларов.

Это первое решение о поставках оружия Киеву после того, как США приостановили военную помощь Украине для аудита.

Издание Kyiv Post обращает внимание, что Белый дом разблокировал продажи вскоре после подписания между странами сделки о минеральных ресурсах.

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