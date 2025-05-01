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«Так где же эти деньги и наши белорусские товары?

  • 1.05.2025, 14:47
«Так где же эти деньги и наши белорусские товары?

Деньги на модернизацию, как всегда, разложили по карманам.

Как я люблю получать подарки из дома. Эта незримая связь с Родиной, энергия Беларуси наполняет мое сердце радостью, позитивом и просто пониманием того, что нас, эмигрантов, помнят и ждут на родине, — написала в редакцию Charter97.org читательница Валентина.

Я распаковываю посылку, вдыхаю аромат Родины и ощущаю мягкость полотенец, купленных в магазине «Лянок», куда я регулярно ходила в Минске, чтобы украсить свою квартиру новыми красивыми вещами. И по старой привычке смотрю, из чего, где и когда это сделано. Здесь мое сердце пронзила стрела.

Производство Таджикистан, отправка в Екатеринбург, оттуда в Беларусь, дата изготовления - 2019 год. Единственное, что порадовало — натуральный состав (100% хлопок).

Эта история оставляет только один вопрос: где же продукция нашего Оршанского завода? Где эти речицкие ткани? А где продукция Минского камвольного комбината и Барановичского хлопчатобумажного объединения? За последние годы в эту отрасль было вложено столько денег! Так где же эти деньги и наши отечественные товары?

У меня было две гипотезы: как говорится, взгляд оптимиста и пессимиста. Оптимист во мне говорит, что наши хорошие продукты продаются за границей. Но глазами пессимиста я вижу, что, судя по всему, деньги на модернизацию, как всегда, разворовали, разложили по карманам, а легкая промышленность продолжает гибнуть.

И как бы мне ни хотелось оставаться оптимистом, здравый смысл убеждает меня в обратном. А белорусы могут продавать и неликвидный товар из Таджикистана. Главное — через известный магазин в центре столицы.

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