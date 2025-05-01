закрыть
1 мая 2025, четверг, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Начинается нефтяной шторм, и Россия в центре удара

  • 1.05.2025, 14:55
  • 1,696
Bloomberg: Начинается нефтяной шторм, и Россия в центре удара

Саудовская Аравия обрушила нефть ниже $60.

Нефть Brent пробила вниз психологическую отметку в $60 за баррель. Для России, чья экономика держится на углеводородной игле, это не просто плохая новость — это предвестие катастрофы. Цены продолжают падать, а трейдеры предупреждают: Саудовская Аравия решила устроить долгую ценовую расправу, и Москва окажется среди первых жертв, сообщает dialog.ua со ссылкой на Bloomberg.

Brent ниже $60 — падение продолжается

По данным лондонской биржи ICE, 1 мая 2025 года цена июльского фьючерса на нефть Brent упала, достигнув $59,44 за баррель. Это первый серьёзный прорыв вниз за последние три недели. Последний раз нефть Brent торговалась ниже $60 9 апреля, и теперь очевидно: тенденция закрепляется.

Саудовская Аравия ломает рынок

Причина обвала — позиция Эр-Рияда, который чётко дал понять: никаких сокращений добычи, даже если цены продолжат падать. Саудовская Аравия готова жить в условиях дешёвой нефти, чтобы наказать конкурентов внутри ОПЕК+, прежде всего Ирак и Казахстан, нарушивших квоты.

Королевство настаивает на радикальном увеличении добычи. В мае добыча может быть увеличена на 411 тыс. баррелей в день — втрое больше, чем планировалось. Трейдеры и аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что 5 мая на видеоконференции ОПЕК+ будет принято решение о ещё большем наращивании поставок в июне.

Удар по России — бюджет рушится

Для России падение цен на нефть означает прямые бюджетные потери. Бюджет сверстан исходя из цены $70 за баррель, а текущая цена Brent уже почти на 15% ниже этого уровня. При этом российская нефть Urals торгуется ещё дешевле — около $50—55 за баррель, что ставит под угрозу не только текущие расходы, но и все среднесрочные бюджетные планы Кремля.

Импорт подорожает, курс рубля рухнет

Дешёвая нефть — это меньше экспортной выручки, меньше валюты, больше давления на рубль. На фоне уже анонсированного сценария девальвации (см. прогноз ЦМАКП), падение нефтяных цен может стать спусковым крючком для нового валютного кризиса, в результате:

- вырастет стоимость импорта;

- ускорится инфляция;

- замедлится промышленность, зависящая от комплектующих;

- население станет ещё беднее.

Политический подтекст: саудиты играют на стороне Трампа

Саудовская Аравия явно учитывает и геополитический фактор. Эр-Рияд стремится укрепить отношения с Дональдом Трампом, который вновь давит на ОПЕК+ с требованием снизить цены на топливо. Одновременно Трамп пытается вернуть на рынок Иран, что усиливает желание Саудовской Аравии расчистить рынок от конкурентов. Россия как страна под санкциями и с ограниченным доступом к западным технологиям становится удобной мишенью.

Начинается нефтяной шторм, и Россия в центре удара

Снижение цен на нефть до уровней ниже $60 — это не случайная волатильность, а начало системной атаки на слабые звенья мирового рынка. Россия с её бюджетной зависимостью от нефти становится одной из главных жертв этой ценовой войны. И если обвал продолжится, экономический кошмар Москвы только начинается.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин