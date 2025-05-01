Bloomberg: Начинается нефтяной шторм, и Россия в центре удара 1.05.2025, 14:55

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Саудовская Аравия обрушила нефть ниже $60.

Нефть Brent пробила вниз психологическую отметку в $60 за баррель. Для России, чья экономика держится на углеводородной игле, это не просто плохая новость — это предвестие катастрофы. Цены продолжают падать, а трейдеры предупреждают: Саудовская Аравия решила устроить долгую ценовую расправу, и Москва окажется среди первых жертв, сообщает dialog.ua со ссылкой на Bloomberg.

Brent ниже $60 — падение продолжается

По данным лондонской биржи ICE, 1 мая 2025 года цена июльского фьючерса на нефть Brent упала, достигнув $59,44 за баррель. Это первый серьёзный прорыв вниз за последние три недели. Последний раз нефть Brent торговалась ниже $60 9 апреля, и теперь очевидно: тенденция закрепляется.

Саудовская Аравия ломает рынок

Причина обвала — позиция Эр-Рияда, который чётко дал понять: никаких сокращений добычи, даже если цены продолжат падать. Саудовская Аравия готова жить в условиях дешёвой нефти, чтобы наказать конкурентов внутри ОПЕК+, прежде всего Ирак и Казахстан, нарушивших квоты.

Королевство настаивает на радикальном увеличении добычи. В мае добыча может быть увеличена на 411 тыс. баррелей в день — втрое больше, чем планировалось. Трейдеры и аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что 5 мая на видеоконференции ОПЕК+ будет принято решение о ещё большем наращивании поставок в июне.

Удар по России — бюджет рушится

Для России падение цен на нефть означает прямые бюджетные потери. Бюджет сверстан исходя из цены $70 за баррель, а текущая цена Brent уже почти на 15% ниже этого уровня. При этом российская нефть Urals торгуется ещё дешевле — около $50—55 за баррель, что ставит под угрозу не только текущие расходы, но и все среднесрочные бюджетные планы Кремля.

Импорт подорожает, курс рубля рухнет

Дешёвая нефть — это меньше экспортной выручки, меньше валюты, больше давления на рубль. На фоне уже анонсированного сценария девальвации (см. прогноз ЦМАКП), падение нефтяных цен может стать спусковым крючком для нового валютного кризиса, в результате:

- вырастет стоимость импорта;

- ускорится инфляция;

- замедлится промышленность, зависящая от комплектующих;

- население станет ещё беднее.

Политический подтекст: саудиты играют на стороне Трампа

Саудовская Аравия явно учитывает и геополитический фактор. Эр-Рияд стремится укрепить отношения с Дональдом Трампом, который вновь давит на ОПЕК+ с требованием снизить цены на топливо. Одновременно Трамп пытается вернуть на рынок Иран, что усиливает желание Саудовской Аравии расчистить рынок от конкурентов. Россия как страна под санкциями и с ограниченным доступом к западным технологиям становится удобной мишенью.

Начинается нефтяной шторм, и Россия в центре удара

Снижение цен на нефть до уровней ниже $60 — это не случайная волатильность, а начало системной атаки на слабые звенья мирового рынка. Россия с её бюджетной зависимостью от нефти становится одной из главных жертв этой ценовой войны. И если обвал продолжится, экономический кошмар Москвы только начинается.

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