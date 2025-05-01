Рубио: Это шаг к прекращению войны 1.05.2025, 15:02

Марко Рубио

Госсекретарь США высказался об подписанном соглашении с Украиной.

Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х заявил, что (подписанное с Украиной https://charter97.org/ru/news/2025/5/1/638989/) соглашение «о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления» станет шагом к прекращению войны, которую развязала РФ.

Госсекретарь также отметил, что соглашение было подписано благодаря «лидерству президента США Дональда Трампа».

«(Это соглашение) – важная веха в нашем общем процветании и важный шаг на пути к прекращению этой войны», – подчеркнул Рубио.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com