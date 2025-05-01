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Рубио: Это шаг к прекращению войны

  • 1.05.2025, 15:02
Рубио: Это шаг к прекращению войны
Марко Рубио

Госсекретарь США высказался об подписанном соглашении с Украиной.

Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х заявил, что (подписанное с Украиной https://charter97.org/ru/news/2025/5/1/638989/) соглашение «о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления» станет шагом к прекращению войны, которую развязала РФ.

Госсекретарь также отметил, что соглашение было подписано благодаря «лидерству президента США Дональда Трампа».

«(Это соглашение) – важная веха в нашем общем процветании и важный шаг на пути к прекращению этой войны», – подчеркнул Рубио.

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