Рубио: Это шаг к прекращению войны
- 1.05.2025, 15:02
Госсекретарь США высказался об подписанном соглашении с Украиной.
Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х заявил, что (подписанное с Украиной https://charter97.org/ru/news/2025/5/1/638989/) соглашение «о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления» станет шагом к прекращению войны, которую развязала РФ.
Госсекретарь также отметил, что соглашение было подписано благодаря «лидерству президента США Дональда Трампа».
«(Это соглашение) – важная веха в нашем общем процветании и важный шаг на пути к прекращению этой войны», – подчеркнул Рубио.