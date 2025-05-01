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Белоруса по ошибке отправили в ЛТП

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  • 1.05.2025, 15:12
  • 3,044
Белоруса по ошибке отправили в ЛТП

Он с этим не смирился и пошел в суд.

В Могилевской области суд вынес решение не направлять гражданина в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) и защитить его жилищные и трудовые права, пишет «Точка» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Беларуси.

Таким образом было отменено предыдущее решение суда. Пришлось также исправлять его последствия.

Ранее суд Ленинского района Могилева направил могилевчанина в ЛТП. Работодатель тут же воспользовался этим и уволил мужчину. Затем последовало выселение из общежития.

Сам горожанин был не согласен с таким решением. Он пошел в суд (но уже другой), чтобы защитить свои права.

Выяснилось, что предыдущее решение было вынесено неверно. Дело в том, что при рассмотрении гражданского дела суд принял во внимание материалы, «предоставленные органом внутренних дел с нарушением законодательства», и на их основе вынес решение об удовлетворении заявленных требований о направлении могилевчанина в лечебно-трудовой профилакторий.

В результате по надзорному протесту прокурора Могилевской области решение суда отменили. И постановили не отправлять мужчину в ЛТП.

Также был отменен приказ нанимателя о прекращении трудового договора с гражданином.

Более того, сейчас мужчина может не только вернуться на предыдущее место работы, но и заселиться в свою комнату в общежитии.

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