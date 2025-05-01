Названы самые мощные смартфоны в мире 4 1.05.2025, 15:29

1,200

Они будут актуальны еще много лет.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых шустрых смартфонов по состоянию на конце апреля 2025 года. В списке есть только устройства, работающие на OC Android, пишет «Униан».

На первое место попал Vivo X200 Pro. По итогу многочисленных тестов его средний показатель составил 2,95 миллиона. Внутри него стоит процессор Dimensity 9400+ от MediaTek.

Среди других претендентов на победу – vivo X200s с 2,91 млн баллами и vivo X200 Pro с оценкой производительности ~2,87 млн баллов. Оба эти устройства также используют передовые чипы MediaTek.

В списке также можно увидеть iQOO 13, OPPO Find X8 Ultra (оба работают на Snapdragon 8 Elite), OPPO Finx X8S+ (Dimensity 9400+), OnePlus 13T, OnePlus Ace 5 Pro, OnePlus 13 (все на Snapdragon 8 Elite) и IQOO Neo 10 Pro (Dimensity 9400). Устройствам Samsung не удалось прорваться в элиту.

Смартфоны с Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400 продолжают бороться за лидирующие позиции в рейтинге производительности Antutu. Сейчас это самые производительные SoC на рынке – их мощности хватит для запуска самых требовательных игр и тяжелых задач, а запаса производительности у каждого из них хватит минимум на 5 лет.

В топ-10 среднебюджеток в апреле лидирует iQOO Z10 Turbo. У него внутри стоит MediaTek Dimensity 8400 и батарея 7620 мАч. На втором месте находится Redmi Turbo 4, а замыкает тройку лидеров OnePlus Ace 3V.

В мае рейтинг среднебюджетников почти наверняка обновится, поскольку в продажу поступит Redmi Turbo 4 Pro. Он набирает в AnTuTu более 2,4 млн баллов. Все благодаря почти флагманскому чипу Snapdragon 8s Gen 4.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com