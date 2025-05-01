«В поликлинике дочке платят $300, а она ведь жизни людей спасает» 2 1.05.2025, 15:38

Белорусы — о зарплате молодых специалистов.

Читатели ex-press.live рассказали, сколько, по их мнению, должны платить молодым специалистам:

Артур:

— Я пришел на завод после универа, работаю инженером. Первый месяц — 1050 рублей. За жилье плачу 400, еда — минимум 300. Остаток — на маршрутки и интернет. Как жить сейчас, никто не объяснял. Хорошо, что родители помогали. Думаю, 1300–1500 — нормально для старта, не меньше. Отработаю и просто уеду.

Мария:

— Когда я начинала, у нас была маленькая зарплата, но была «уверенность в завтрашнем дне». Так до дна и докатились, потому что верили в «стабильность». Сейчас молодым нужно платить больше. Все дороже, и поддержки никакой. За 1000 можно жить только с родителями. Ни снять квартиру, ни семью поддержать. Я бы ввела «минималку» для специалистов — 1400 рублей, без всяких надбавок и «если».

Катя:

— Моя дочка окончила медколледж. В поликлинике ей платят 980 рублей. 300 — за комнату в общежитии, остальное — на питание и проезд. Новая обувь — уже роскошь. Это я ей покупаю. А она ведь жизни людей спасает. Я считаю, что молодой специалист должен получать хотя бы 1500, чтобы жить, а не выживать.

Валя:

— Я сама не работаю, в декрете. Муж только закончил техникум. Зарплата — 1500, съемная квартира — 600. У нас нет машины, отдыха, новых вещей. И кто скажет, что он «не заработал»? Он вкалывает весь день. Просто потому что «молодой» — это повод платить меньше? По-моему, платить надо по труду.

Александр:

— Я вижу, как молодежь приходит на завод и как быстро уходит. Почему? Потому что 1000–1200 рублей не мотивируют. А обучить нового — это время и деньги. Если платить 1300–1400 на старте, люди остаются. Зарплата — это инвестиция в кадры. Не заплатишь — уедут в Польшу, и останемся у разбитого корыта.

Егор:

— Мне 26, я получаю 2400 евро, работаю на литовскую компанию. До этого в белорусской фирме платили 950 рублей и требовали «отдачи». Уехал, потому что смысла не видел. Если в Борисове платят 1000 — не удивляйтесь, что молодежь уезжает.

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