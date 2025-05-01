закрыть
1 мая 2025, четверг, 16:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В поликлинике дочке платят $300, а она ведь жизни людей спасает»

2
  • 1.05.2025, 15:38
«В поликлинике дочке платят $300, а она ведь жизни людей спасает»

Белорусы — о зарплате молодых специалистов.

Читатели ex-press.live рассказали, сколько, по их мнению, должны платить молодым специалистам:

Артур:

— Я пришел на завод после универа, работаю инженером. Первый месяц — 1050 рублей. За жилье плачу 400, еда — минимум 300. Остаток — на маршрутки и интернет. Как жить сейчас, никто не объяснял. Хорошо, что родители помогали. Думаю, 1300–1500 — нормально для старта, не меньше. Отработаю и просто уеду.

Мария:

— Когда я начинала, у нас была маленькая зарплата, но была «уверенность в завтрашнем дне». Так до дна и докатились, потому что верили в «стабильность». Сейчас молодым нужно платить больше. Все дороже, и поддержки никакой. За 1000 можно жить только с родителями. Ни снять квартиру, ни семью поддержать. Я бы ввела «минималку» для специалистов — 1400 рублей, без всяких надбавок и «если».

Катя:

— Моя дочка окончила медколледж. В поликлинике ей платят 980 рублей. 300 — за комнату в общежитии, остальное — на питание и проезд. Новая обувь — уже роскошь. Это я ей покупаю. А она ведь жизни людей спасает. Я считаю, что молодой специалист должен получать хотя бы 1500, чтобы жить, а не выживать.

Валя:

— Я сама не работаю, в декрете. Муж только закончил техникум. Зарплата — 1500, съемная квартира — 600. У нас нет машины, отдыха, новых вещей. И кто скажет, что он «не заработал»? Он вкалывает весь день. Просто потому что «молодой» — это повод платить меньше? По-моему, платить надо по труду.

Александр:

— Я вижу, как молодежь приходит на завод и как быстро уходит. Почему? Потому что 1000–1200 рублей не мотивируют. А обучить нового — это время и деньги. Если платить 1300–1400 на старте, люди остаются. Зарплата — это инвестиция в кадры. Не заплатишь — уедут в Польшу, и останемся у разбитого корыта.

Егор:

— Мне 26, я получаю 2400 евро, работаю на литовскую компанию. До этого в белорусской фирме платили 950 рублей и требовали «отдачи». Уехал, потому что смысла не видел. Если в Борисове платят 1000 — не удивляйтесь, что молодежь уезжает.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин