Зеленский ввел санкции против Арестовича

Зеленский ввел санкции против Арестовича1
- 1.05.2025, 15:58
Его активы в Украине будут заблокированы.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против бывшего советника своего Офиса Алексея Арестовича.
Об этом говорится в указе главы украинского государства №267/2025 от 1 мая. Санкции предусматривают лишение государственных наград и других форм награждения, блокирование активов, прекращение торговых операций и транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
Также речь идет о предотвращении вывода капиталов за пределы страны, запрете распространения медиа и других экономических и финансовых мер. Срок применения этих санкций по одним пунктам определяется как «бессрочно», а по другим - на десть лет.
Также под санкции попал Константин Бондаренко и блогер Мирослав Олешко.