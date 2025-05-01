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Зеленский ввел санкции против Арестовича

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  • 1.05.2025, 15:58
Зеленский ввел санкции против Арестовича

Его активы в Украине будут заблокированы.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против бывшего советника своего Офиса Алексея Арестовича.

Об этом говорится в указе главы украинского государства №267/2025 от 1 мая. Санкции предусматривают лишение государственных наград и других форм награждения, блокирование активов, прекращение торговых операций и транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Также речь идет о предотвращении вывода капиталов за пределы страны, запрете распространения медиа и других экономических и финансовых мер. Срок применения этих санкций по одним пунктам определяется как «бессрочно», а по другим - на десть лет.

Также под санкции попал Константин Бондаренко и блогер Мирослав Олешко.

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