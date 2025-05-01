закрыть
1 мая 2025, четверг, 16:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Железнодорожники: В аварию c лесовозом под Жлобином попал дефицитный Stadler

2
  • 1.05.2025, 16:15
  • 1,264
Железнодорожники: В аварию c лесовозом под Жлобином попал дефицитный Stadler

К нему нет запчастей.

Вечером 30 апреля на железнодорожном переезде между станциями Телуша и Красный Берег столкнулись пассажирский поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 752 Минск — Гомель (межрегиональной бизнес-линии) и лесовоз. Сообщество железнодорожников Беларуси прокомментировало инцидент «Флагштоку».

«Это дорого (ремонтирововать состав. — Прим. ред.), и запчастей нет. Поезд ЭПм Stadler был приписан к минскому вагонному участку ТЧ-9. Таких «Стадлеров» мало, и все они заняты в движении. Его придется заменить составом с локомотивной тягой. Соответственно, пострадают скорость и комфорт», — пояснили в сообществе.

Предполагаемым виновником инцидента изначально назвали водителя лесовоза. О том, что он нарушил правила дорожного движения и выехал на красный сигнал светофора, заявили в БелЖД.

Однако вскоре, как заметил «Флагшток», Жлобинский лесхоз со своей стороны прокомментировал инцидент и заявил, что водитель не виноват и не ехал на красный:

«При переезде железнодорожного пути сортиментовоз заглох, оперативно завезти автомобиль не удалось, в этот момент произошло столкновение с поездом. В момент заезда на железнодорожные пути светофор еще не был красным. Водитель сортиментовоза, принадлежащего Жлобинскому лесхозу, не нарушал правила дорожного движения».

Напомним, инцидент произошел 30 апреля в 17.55.

«На момент произошедшего в поезде находилось 240 пассажиров. По оперативной информации, никто из них не пострадал. В результате аварии повреждены кабина электропоезда, два вагона и контактная сеть», — отметили в БелЖД.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин