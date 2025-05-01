Железнодорожники: В аварию c лесовозом под Жлобином попал дефицитный Stadler

Железнодорожники: В аварию c лесовозом под Жлобином попал дефицитный Stadler2
- 1.05.2025, 16:15
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К нему нет запчастей.
Вечером 30 апреля на железнодорожном переезде между станциями Телуша и Красный Берег столкнулись пассажирский поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 752 Минск — Гомель (межрегиональной бизнес-линии) и лесовоз. Сообщество железнодорожников Беларуси прокомментировало инцидент «Флагштоку».
«Это дорого (ремонтирововать состав. — Прим. ред.), и запчастей нет. Поезд ЭПм Stadler был приписан к минскому вагонному участку ТЧ-9. Таких «Стадлеров» мало, и все они заняты в движении. Его придется заменить составом с локомотивной тягой. Соответственно, пострадают скорость и комфорт», — пояснили в сообществе.
Предполагаемым виновником инцидента изначально назвали водителя лесовоза. О том, что он нарушил правила дорожного движения и выехал на красный сигнал светофора, заявили в БелЖД.
Однако вскоре, как заметил «Флагшток», Жлобинский лесхоз со своей стороны прокомментировал инцидент и заявил, что водитель не виноват и не ехал на красный:
«При переезде железнодорожного пути сортиментовоз заглох, оперативно завезти автомобиль не удалось, в этот момент произошло столкновение с поездом. В момент заезда на железнодорожные пути светофор еще не был красным. Водитель сортиментовоза, принадлежащего Жлобинскому лесхозу, не нарушал правила дорожного движения».
Напомним, инцидент произошел 30 апреля в 17.55.
«На момент произошедшего в поезде находилось 240 пассажиров. По оперативной информации, никто из них не пострадал. В результате аварии повреждены кабина электропоезда, два вагона и контактная сеть», — отметили в БелЖД.