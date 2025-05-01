Китай продал РФ нерабочие подделки вместо глушилок для дронов 1.05.2025, 16:28

Общая сумма поставок нерабочего оборудования превысила $10 миллионов.

Росгвардия получила из Китая партию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Выжигатель», которые оказались подделкой и не выполняли функцию противодействия дронам. Общая сумма поставок нерабочего оборудования превысила 820 млн рублей.

Как сообщает The Moscow Times, контракты на закупку систем обнаружения и подавления беспилотников из Китая были заключены в ноябре 2023 года. Однако после отправки на фронт в Украину было установлено, что комплексы не соответствуют заявленным тактико-техническим характеристикам. Китайские «Выжигатели» оказались слепыми: они просто не видели беспилотники, рассказал источник «Известий», знакомый с материалами следствия.

К расследованию неудачной закупки подключились ФСБ и УБЭП. Следственное управление возбудило девять уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении компании «Оружейное дело», которая выступала посредником при поставке.

Фигурантами дел также стали предприниматель Александр Руль и должностные лица «Оружейной палаты». Рулю вменяют мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Ранее Росгвардия подала другой иск к «Оружейной палате» почти на 101 млн рублей — за ненадлежащее исполнение обязательств. Еще одно заявление в адрес компании с аналогичными претензиями поступило в Арбитражный суд Москвы от 18-го Центрального НИИ Минобороны. Сумма иска — 10,3 млн рублей.

Следствие утверждает, что в 2023 году сестра Алексея Руля Наталья К. потратила 201 млн рублей на покупку элитного дома в Московской области. Таких денег ни у сестры Руля, ни у него самого с учетом их официальных доходов быть не могло, считают силовики, которые сейчас выявляют новых фигурантов дела.

«Ни для кого не секрет, что при заключении крупных госконтрактов поставщики пытаются подогнать изделие под запросы заказчика. А с учетом срочности исполнения заказа изделие могло не пройти необходимое количество испытаний и поступило к заказчику в „сыром“ виде, оказавшись непригодным для выполнения боевых задач», — сказал источник «Известий», знакомый со сферой закупок в «оборонке».

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