В Эстонии появились собственные ракетные комплексы HIMARS 1.05.2025, 16:30

Это оружие эффективно показало себя в войне против РФ.

В Эстонии появились собственные ракетные комплексы HIMARS. Шесть систем компании Lockheed Martin были переданы Вооруженным силам страны.

Комментируя это событие, командующий дивизией Сил обороны Эстонии, генерал-майор Индрек Сирель заявил, что теперь эстонские военные могут поразить цель, которая ранее была на недостижимой дистанции.

«То есть для дивизии как главного тактического подразделения эстонской армии мы можем выполнять свой план, учитывая то, что мы можем влиять на цели более далекие, чем до сих пор, находясь в то же время вне зоны поражения соперника», — передает ERR его слова.

На церемонии передачи РСЗО выступил глава подразделения ракет и огневого контроля Lockheed Martin Тим Кэхилл. Он сообщил, что американская компания удвоила объемы производства HIMARS. Ежегодно сейчас выпускается 96 единиц этих комплексов.

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