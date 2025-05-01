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FT: Китай смягчает позицию по торговым переговорам с США

  • 1.05.2025, 16:51
FT: Китай смягчает позицию по торговым переговорам с США

Обе стороны ищут выход из тарифной войны.

В Китае утверждают, что «не будет ничего плохого» в торговых переговорах с США. Это свидетельствует о смягчении позиции Пекина, ведь обе стороны ищут выход из тарифной войны, пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как сообщается, в китайской соцсети Weibo пользователь под ником Yuyuan Tantian, связанный с государственным вещателем CCTV, написал, что Пекину не нужно разговаривать с США, пока Вашингтон не примет существенных мер. Однако, по его словам, если США хотят взаимодействовать с Китаем, то «в этом нет ничего плохого».

Также пользователь ссылается на источники, которые утверждают, что чиновники из США «активно обращались к Китаю», прося о переговорах по тарифам.

- Если это переговоры, то дверь открыта настежь. Если это борьба, мы доведем ее до конца, - говорится в заметке.

По словам аналитиков, такие формулировки являются смягчением позиции Пекина. В частности, Эндрю Полк, соучредитель консультативной группы Trivium China, говорит, что публикация «закладывает основу для того, чтобы сесть за стол переговоров».

«Это должно хорошо подойти внутренней аудитории и дать им прикрытие для начала переговоров», - отметил он.

В то же время научный сотрудник аналитического центра Китая и глобализации в Пекине Цичен Ван считает, что такая публикация свидетельствует о том, что Китай готов к торговым переговорам.

По его словам, такой метод сигнализации через аккаунты в соцсетях является новым, но Пекин также использовал его во время первой торговой войны с США.

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