Лукашист и преступник Дмитрий Басков ездит на Bentley без номеров

Лукашист и преступник Дмитрий Басков ездит на Bentley без номеров6
- 1.05.2025, 17:08
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Тонировка люксового авто также нарушает правила.
Преступник Дмитрий Басков, приближенный к Лукашенко, появился на закрытии хоккейного сезона на Bentley без номеров, заметила «Трибуна».
Есть вопросы и к тонировке автомобиля. Согласно белорусским Правилам дорожного движения стекло должно пропускать 70% света.
Басков — бывший хоккеист, бизнесмен, ныне член «совета республики». Был руководителем Белорусской федерации хоккея в 2020-2021 годах. В сентябре 2021-го ИИХФ дисквалифицировала его на пять лет за преследование хоккеистов по политическим мотивам. Журналистские расследования выявили, что в ноябре 2020-го Басков находился на Площади Перемен в момент избиения до смерти Романа Бондаренко.