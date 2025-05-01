ВСУ показали эпическое уничтожение российской ПВО «Бук-М3»1
- 1.05.2025, 17:13
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Ее стоимость - $45 миллионов.
Разведчики украинской бригады «Черный лес» отработали по российской установке противовоздушной обороны (ПВО) «Бук-М3». Стоимость комплекса превышает 40 млн долларов.
Об этом сообщает Telegram-канал украинских Сухопутных войск.
«Этот «фейерверк» от детонации БК - следствие точного попадания в современный мобильный ЗРК средней дальности «Бук-М3» армии врага. Обнаружено разведчиками «Черного леса», поражено дружественными подразделениями», - пишет бригада «Черный лес».
«Бук-М3» - это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности, который является дальнейшим развитием системы «Бук-М2». Он принят на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2016 году. Комплекс предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников в условиях активного радиоэлектронного противодействия.
Комплекс имеет улучшенную систему управления, ракету 9М317М с активной головкой самонаведения, а также способен работать в автономном режиме.