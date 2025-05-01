закрыть
1 мая 2025, четверг, 17:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Таиланд ввел новшества для въезжающих

  • 1.05.2025, 17:25
Таиланд ввел новшества для въезжающих

Что нужно знать белорусским туристам.

В аэропортах Таиланда устанавливают терминалы для заполнения цифровых карт прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card). О нововведениях для туристов БелТА сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.

Уже 1 мая такие документы станут обязательными для въезда всех иностранцев в королевство. В идеале туристы должны заполнять их заранее в течение 72 часов до прибытия, но на первых порах гостям разрешат оформлять необходимый пропуск на месте. Те, кто не хочет тратить время в аэропорту Таиланда, могут попробовать ввести все необходимые данные заранее на сайте tdac.immigration.go.th.

В данный момент белорусские туристы летают в Таиланд со стыковкой через Стамбул, а также из Москвы на Пхукет и в Бангкок.

Как сообщала БелТА ранее со ссылкой на почетное консульство Таиланда в Беларуси, новшество касается въезжающих на всех видах транспорта - наземном, воздушном и морском. Карта является обязательной к заполнению и не является визой. Требования к открытию электронной визы и визы по прилету остаются без изменений.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин