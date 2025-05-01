Таиланд ввел новшества для въезжающих 1.05.2025, 17:25

Что нужно знать белорусским туристам.

В аэропортах Таиланда устанавливают терминалы для заполнения цифровых карт прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card). О нововведениях для туристов БелТА сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.

Уже 1 мая такие документы станут обязательными для въезда всех иностранцев в королевство. В идеале туристы должны заполнять их заранее в течение 72 часов до прибытия, но на первых порах гостям разрешат оформлять необходимый пропуск на месте. Те, кто не хочет тратить время в аэропорту Таиланда, могут попробовать ввести все необходимые данные заранее на сайте tdac.immigration.go.th.

В данный момент белорусские туристы летают в Таиланд со стыковкой через Стамбул, а также из Москвы на Пхукет и в Бангкок.

Как сообщала БелТА ранее со ссылкой на почетное консульство Таиланда в Беларуси, новшество касается въезжающих на всех видах транспорта - наземном, воздушном и морском. Карта является обязательной к заполнению и не является визой. Требования к открытию электронной визы и визы по прилету остаются без изменений.

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