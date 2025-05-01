«Деоккупация Крыма неизбежна» 1.05.2025, 17:36

Украинский военный уверен, что с Кремлем договориться невозможно.

Российских оккупантов вполне реально выпереть из временно оккупированного Крыма. Об этом в интервью «Униан» заявил командир батальона «Крым», ветеран российско-украинской войны Иса Акаев.

«Не «можно», а «надо». Это наш долг! Сто процентов это можно сделать, и мы это осуществим. Честно говоря, не ожидал, что такие разговоры о Крыме вообще могут возникнуть», - сказал Акаев, отвечая на вопрос о возможности деоккупации полуострова.

Он признался, что его всегда раздражала риторика, в которой крымская тема выносилась «за скобки», якобы это уже решенный вопрос в пользу России.

- Меня всегда очень задевало, когда говорили, мол, тему Крыма мы пока оставляем «за скобками», не будем обсуждать. Типа, сейчас говорим только о Донбассе, мол, о полуострове забудьте - «это уже все». Думал, что после вторжения 2022 года эти посылки остались в прошлом... А сколько погибло мирных людей? Сколько городов, сел российские оккупанты, стерли с лица земли?! И после всего этого нам говорят ужасные вещи: «Крым надо признать российским». Это оскорбляет нашу честь и достоинство! - отметил Акаев.

Военный не скрывает, что подобные заявления вызвали у него шквал эмоций и его шокируют заявления о признании АРК российской территорией.

- Мне очень трудно передать всю гамму чувств, которые я испытываю. Хочется просто рвать и метать. Сдержать себя очень трудно - ярость прямо волнами накатывает. Когда о Крыме говорю, сердце кровью обливается, так хочу домой - сил нет. Хочу посетить могилы родителей, увидеть еще живых родственников, стариков, братьев, сестер, которые там остаются... Более 10 лет не видел родного порога!, - подчеркнул комбат.

Он также отметил, что ни при каких обстоятельствах не откажется от борьбы за возвращение родного полуострова.

- Так вам скажу: до чего бы в Крыму не договорились, чтобы не сделали, я как воевал с ними, так и буду воевать, пока не вернусь домой. Все сделаю для того, чтобы быть похороненным в родной земле, - сказал военный.

Командир батальона «Крым» резко высказался и в адрес тех, кто считает, что ради мира с Россией стоит отказаться от претензий на Крым. Он напомнил высказывание премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: «Невозможно договориться с тигром, когда твоя голова у него в пасти».

Как уточняет Акаев, с Москвой невозможно договориться и невозможно смириться, даже временно, с тем, что Крым - "российский". Он отмечает, что украинцы будут бороться до конца за каждый клочок своей земли.

- Мы боролись, боремся и будем бороться, пока будет хотя бы один клочок земли, который будет называться "Украина". И, если даже его не станет, мы будем бороться на своей территории - в наших лесах, наших городах. Мы сделаем так, что эта земля будет гореть у россиян под ногами. И они миллиард раз пожалеют, что сунулись сюда. У них не будет покоя, пока мы живы, живы наши дети, наши внуки. И пока они не уберутся из Украины на свои болота, мы не забудем о них! - отмечает крымчанин.

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