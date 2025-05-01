закрыть
1 мая 2025, четверг, 18:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политолог: США и Европа могут «закрутить гайки» вокруг Путина

  • 1.05.2025, 17:50
Политолог: США и Европа могут «закрутить гайки» вокруг Путина

Уже в ближайшие дни.

США и Европа, вероятно, уже в ближайшие дни усилят давление на российского диктатора Путина. Это может произойти на фоне 9 мая.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Олег Саакян.

Он отметил, что последний визит спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа к российскому диктатору Путину «закончился ничем». При этом глава Кремля в одностороннем порядке предложил Украине перемирие только на три дня. Он фактически забрал у Вашингтона «политическую победу».

По мнению Саакяна, последние переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера, премьера Италии Джорджи Мелони и президента Финляндии Александра Стубба с президентом США Дональдом Трампом помогли американскому лидеру осознать, что Путин «водит его за нос».

При этом политолог считает, что Европа дала США «больше люфта» в переговорах с Россией. В частности, на это указывает статья в британских СМИ - «коалиция решительных» якобы рассматривает возможность не отправлять в Украину наземный контингент. Также европейские страны, вероятно, допустили ослабление санкций. Но условием таких уступок, по мнению Саакяна, стало давление на РФ в случае отказа от сделки.

- И госсекретарь США Марко Рубио вышел и сказал о неделе, Трамп сказал - «неделю-две», Макрон сказал - «8-10 дней». Это все говорит о том, что определенный таймер запущен. И вполне вероятно, что действительно через неделю примерно, после 9 мая или на фоне уже 9 мая, мы увидим дополнительное закручивание гаек вокруг Путина, - добавил он.

Также Саакян обратил внимание, что Европа хочет синхронизировать с США давление на Россию - поскольку только европейские санкции будут «бездейственными».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин