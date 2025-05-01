Политолог: США и Европа могут «закрутить гайки» вокруг Путина
- 1.05.2025, 17:50
Уже в ближайшие дни.
США и Европа, вероятно, уже в ближайшие дни усилят давление на российского диктатора Путина. Это может произойти на фоне 9 мая.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Олег Саакян.
Он отметил, что последний визит спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа к российскому диктатору Путину «закончился ничем». При этом глава Кремля в одностороннем порядке предложил Украине перемирие только на три дня. Он фактически забрал у Вашингтона «политическую победу».
По мнению Саакяна, последние переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера, премьера Италии Джорджи Мелони и президента Финляндии Александра Стубба с президентом США Дональдом Трампом помогли американскому лидеру осознать, что Путин «водит его за нос».
При этом политолог считает, что Европа дала США «больше люфта» в переговорах с Россией. В частности, на это указывает статья в британских СМИ - «коалиция решительных» якобы рассматривает возможность не отправлять в Украину наземный контингент. Также европейские страны, вероятно, допустили ослабление санкций. Но условием таких уступок, по мнению Саакяна, стало давление на РФ в случае отказа от сделки.
- И госсекретарь США Марко Рубио вышел и сказал о неделе, Трамп сказал - «неделю-две», Макрон сказал - «8-10 дней». Это все говорит о том, что определенный таймер запущен. И вполне вероятно, что действительно через неделю примерно, после 9 мая или на фоне уже 9 мая, мы увидим дополнительное закручивание гаек вокруг Путина, - добавил он.
Также Саакян обратил внимание, что Европа хочет синхронизировать с США давление на Россию - поскольку только европейские санкции будут «бездейственными».