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Ямаль круче Месси и Роналду: статистика

  • 1.05.2025, 18:02
Ямаль круче Месси и Роналду: статистика

17-летний вингер «Барселоны» забил 22 гола и отдал 33 передачи в 100 матчах за клуб.

Ламину Ямалю в июле исполнится 18 лет. При этом талантливый вингер уже успел провести за «Барселону» 100 официальных матчей на клубном уровне. В этих 100 матчах Ямаль забил 22 гола и отдал 33 голевых паса на партнеров.

Показатели Ямаля в столь юном возрасте не могут не удивлять. Судите сами: Криштиану Роналду до совершеннолетия провел на клубном уровне только 19 официальных игр, в которых забил 5 голов и оформил 4 ассиста.

Лионель Месси, в свою очередь, до 18-го дня рождения и вовсе провел только 9 игр за «Барселону». В них аргентинец оформил всего лишь одно результативное действие – один гол.

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