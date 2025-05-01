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Вэнс дал США 100 дней на подготовку прямых переговоров России и Украины

  • 1.05.2025, 18:06
Вэнс дал США 100 дней на подготовку прямых переговоров России и Украины

РФ и Украина выдвинули свои мирные предложения.

США намерены найти долгосрочное решение российско-украинской войны. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире Fox News, обсуждая результаты первых 100 дней работы новой президентской администрации.

Первый шаг к урегулированию заключается в выдвижении каждой стороной собственных мирных планов, это случилось, рассказал Вэнс: «Украинцы сказали: «Это то, чего мы хотим». Русские сказали: «Это то, чего мы хотим», и теперь работа дипломатии заключается в том, чтобы попытаться каким-то образом сблизить эти две стороны».

«Мы собираемся очень усердно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться свести этих ребят вместе», — добавил вице-президент США.

Достижения США признают и в Европе, подчеркнул он. По его мнению, даже те, кто не согласен с президентом Дональдом Трампом, согласятся: он единственный, кому удалось добиться мирных предложений от Москвы и Киева, потому что прежде «эти парни даже не разговаривали — ни друг с другом, ни с кем-либо еще», а «просто бились».

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