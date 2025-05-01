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В США встретились рекордсмены: самая маленькая и самая высокая собаки планеты

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  • 1.05.2025, 18:26
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В США встретились рекордсмены: самая маленькая и самая высокая собаки планеты

Фотофакт.

В американском городе Айдахо-Фолс состоялась необычная встреча: там встретились самая высокая и самая маленькая собака в мире — Реджинальд и Перл. Снимки этой встречи опубликованы на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Реджинальд, семилетний дог из Айдахо, был признан самым высоким живущим кобелем на планете — его рост составляет 1,007 метра от пола до холки. Перл, чихуахуа из Флориды, наоборот, является самой миниатюрной собакой мира с ростом всего 9,14 сантиметра. Таким образом, разница в росте между ними составляет 91 сантиметр.

Сэм Джонсон, хозяин Реджи, отмечает, что его питомец был самым маленьким в помете, но уже к полутора годам вырос до гигантских размеров. Несмотря на свою внушительную внешность, Реджинальд по характеру остался игривым и дружелюбным щенком.

Перл, по словам ее хозяйки Ванессы Семлер, — настоящая любительница моды.

«Ее гардероб больше моего», — шутит Ванеса. «Полагаю, ей нравится одежда, потому что она часто мерзнет».

Для встречи рекордов хозяева выбрали дом Джонсонов, чтобы избежать стресса у Реджинальда при перелете. Несмотря на значительные различия в размере, собаки быстро нашли общий язык. Обе требуют много внимания, любят людей и с легкостью ладят с другими животными.

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