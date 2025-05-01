«85 рублей — и пустая корзина»1
- 1.05.2025, 18:52
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Белоруска пожаловалась на цены в магазине и запустила горячее обсуждение в соцсетях.
Цены в магазинах снова стали темой бурных споров в сети. Поводом стал короткий ролик в TikTok, где женщина из Беларуси делится своей покупкой потянувшей на 85 рублей, пишет BGMedia.
На видео — три мандарина, сыр «Брест-Литовск», виноград, пакет сметаны, фарш, несколько банок детского питания, грибы, две баночки творога, квашеная капуста и десяток яиц.
«У меня один вопрос, мне очень интересно. Как же живут люди на 100 рублей в неделю? Я сейчас сходила в магазин и купила практически „ничего“ и отдала 85 рублей. Здесь поесть на один раз. Ну, ладно, там сыр, виноград, мандарины, фарш — ты съешь это просто за один раз», — рассказывает автор ролика.
Белоруска призвала пользователей TikTok рассказать, сколько они тратят в день и запустила флешмоб в комментариях: люди массово делятся тем, как им удается (или не удается) прожить на 100 рублей в неделю.
Один из самых популярных тезисов — «виноград, йогурты и сыр — это не еда, а роскошь». Так считает большая часть комментаторов.
@nastenashadoiko Цены на продукты просто космос#магазин#продукты#tik_tok #рекомендации #fyp #семья ♬ оригинальный звук - Nastena
«Кто живет на 100 рублей, виноград по 15 рублей не покупает».
«Йогурты, творожки, виноград — вот и улетели твои деньги. А теперь удивляешься».
«Вместо винограда и детского питания — возьми мясо и картошку. Неделя обеспечена».
«Мы в семье ходим в магазин один раз в неделю. 100 рублей — и все строго по списку».
Многие упрекали автора ролика в нерациональности, призывали отказаться от «прихотей» и переходить на простое, сытное меню.
«4 кг лопатки по 13 руб. — это 52 рубля. Макароны, картошка, рис — и неделя закрыта. Хоть плов, хоть отбивные».
«На 60 рублей — 5 кг мяса. Это и суп, и второе, и жаркое. Без баночек и йогуртов».
В комментариях появились даже целые мини-рационы, в которых каждый рубль расписан — настоящая мини-энциклопедия народной экономики.
А некоторые пользователи согласились с тем, что прожить на 100 рублей в месяц — задача со «звездочкой».
«Я вчера в „Евроопте“ потратила 82 рубля — ничего не купила. Как жить?»
«Я с тобой согласен на все сто процентов. Сам хожу в магазин и удивляюсь — ничего почти не взял, а 50 рублей нет».
«Страшно читать. Последнее, на чем стоит экономить — это еда!»
Один пользователь написал: «Вы поймете, когда у вас будет доход 800 рублей в месяц».
Кто-то добавил: «Грибы собирать, заготовки делать, покупать на оптовых базах — так и выживаем».