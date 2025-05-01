«85 рублей — и пустая корзина» 1 1.05.2025, 18:52

1,480

Белоруска пожаловалась на цены в магазине и запустила горячее обсуждение в соцсетях.

Цены в магазинах снова стали темой бурных споров в сети. Поводом стал короткий ролик в TikTok, где женщина из Беларуси делится своей покупкой потянувшей на 85 рублей, пишет BGMedia.

На видео — три мандарина, сыр «Брест-Литовск», виноград, пакет сметаны, фарш, несколько банок детского питания, грибы, две баночки творога, квашеная капуста и десяток яиц.

«У меня один вопрос, мне очень интересно. Как же живут люди на 100 рублей в неделю? Я сейчас сходила в магазин и купила практически „ничего“ и отдала 85 рублей. Здесь поесть на один раз. Ну, ладно, там сыр, виноград, мандарины, фарш — ты съешь это просто за один раз», — рассказывает автор ролика.

Белоруска призвала пользователей TikTok рассказать, сколько они тратят в день и запустила флешмоб в комментариях: люди массово делятся тем, как им удается (или не удается) прожить на 100 рублей в неделю.

Один из самых популярных тезисов — «виноград, йогурты и сыр — это не еда, а роскошь». Так считает большая часть комментаторов.

«Кто живет на 100 рублей, виноград по 15 рублей не покупает».

«Йогурты, творожки, виноград — вот и улетели твои деньги. А теперь удивляешься».

«Вместо винограда и детского питания — возьми мясо и картошку. Неделя обеспечена».

«Мы в семье ходим в магазин один раз в неделю. 100 рублей — и все строго по списку».

Многие упрекали автора ролика в нерациональности, призывали отказаться от «прихотей» и переходить на простое, сытное меню.

«4 кг лопатки по 13 руб. — это 52 рубля. Макароны, картошка, рис — и неделя закрыта. Хоть плов, хоть отбивные».

«На 60 рублей — 5 кг мяса. Это и суп, и второе, и жаркое. Без баночек и йогуртов».

В комментариях появились даже целые мини-рационы, в которых каждый рубль расписан — настоящая мини-энциклопедия народной экономики.

А некоторые пользователи согласились с тем, что прожить на 100 рублей в месяц — задача со «звездочкой».

«Я вчера в „Евроопте“ потратила 82 рубля — ничего не купила. Как жить?»

«Я с тобой согласен на все сто процентов. Сам хожу в магазин и удивляюсь — ничего почти не взял, а 50 рублей нет».

«Страшно читать. Последнее, на чем стоит экономить — это еда!»

Один пользователь написал: «Вы поймете, когда у вас будет доход 800 рублей в месяц».

Кто-то добавил: «Грибы собирать, заготовки делать, покупать на оптовых базах — так и выживаем».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com