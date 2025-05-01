В Бундестаге рассказали, чем будет заниматься Шольц после отставки

В Бундестаге рассказали, чем будет заниматься Шольц после отставки3
- 1.05.2025, 19:09
Голосование за нового канцлера Германии состоится 6 мая.
Канцлер Германии Олаф Шольц, который вскоре покинет пост, хочет и в дальнейшем оставаться в Бундестаге. Об этом в четверг, 1 мая, сказал представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт газете Tagesspiegel.
В частности, Шольц планирует интенсивно сосредоточиться на собственном избирательном округе после окончания срока своих полномочий. В то же время он исключил возможность получения мандатов в наблюдательном совете.
Издание пишет, что Шольц смог сохранить свой прямой мандат в Потсдаме на досрочных парламентских выборах в феврале.
«Олаф Шольц всегда четко заявлял, что быть девятым канцлером Федеративной Республики Германия было самой большой честью в его жизни, и в связи с этим он не претендует на должности в наблюдательных советах и т. д.», — сказал спикер.
Издание добавляет, что несмотря на то, что Шольц юрист по образованию, он не планирует возвращаться к адвокатской деятельности.
25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал документы об увольнении Олафа Шольца и 14 министров его правительства.
Голосование за нового канцлера Германии состоится 6 мая. Эту дату объявил Бундестаг.
Новым канцлером должен стать глава блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Для этого Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия должны одобрить коалиционное соглашение.