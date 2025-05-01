Соболенко оскандалилась на турнире в Мадриде 1 1.05.2025, 19:21

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Белорусская теннисистка остановила матч против украинки, хотя судья сказала играть дальше.

Арина Соболенко не без трудностей обыграла украинку Марту Костюк (WTA 36) в четвертьфинале турнира в Мадриде — белоруска победила после двух тай-брейков 7:6, 7:6. Но матч запомнится не только упорной борьбой, но и скандальной ситуацией, пишет «Трибуна».

Во время тай-брейка во втором сете, при счете 5:4 в пользу Костюк, пришла очередь Соболенко подавать. Та допустила ошибку при первой подаче, а затем подошла к судье с просьбой закрыть крышу — во время матча начался дождь. Но рефери из Китая Хуан Чжан отказала, аргументируя это тем, что «все не настолько плохо». Тогда Соболенко вернулась на корт, как будто собиралась сделать вторую попытку, но передумала, после чего пошла на место отдыха и завернулась в полотенце — по сути, отказалась играть дальше. Но никаких санкций в свой адрес не получила — вместо этого судья, как и хотела Соболенко, приостановила матч. Костюк возмущалась, но это не дало никакого результата.

После паузы Соболенко дали две попытки подать, но ей это не помогло: она уступила в розыгрыше — счет стал 4:6. Костюк получила шанс забрать сет, но белоруска смогла перевернуть события и в итоге выиграла второй тай-брейк со счетом 9:7.

После встречи Костюк традиционно отказалась пожать руку Соболенко, а еще подошла к своей команде и сказала: «Пошло все к черту! Она никогда не выиграет приз за спортивное поведение. Это точно!»

По поводу эпизода с приостановкой игры Соболенко позже сказала: «Подавать под дождем было невозможно. Я попыталась выполнить первую подачу, но поняла, что должна остановиться, потому что вода попадала в глаза. Это было невозможно. Я знала, что сейчас сделаю двойную ошибку, и не хотела этого допустить, поэтому решила, что игру надо остановить».

Для Костюк это поражение стало особенно обидным. После начала войны в своей стране украинка последовательно выступает за отстранение от международных соревнований теннисистов с белорусскими и российскими паспортами. Как известно, теннисные международные организации такие призывы игнорируют, поэтому украинцы выражают свое несогласие тем, что не жмут россиянам и белорусам руки после матчей. В январе Костюк признавалась, что не хочет пожимать руки теннисистам из РФ и Беларуси до конца карьеры.

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