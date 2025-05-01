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В Microsoft рассказали, когда окончательно закроют Skype

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  • 1.05.2025, 19:31
В Microsoft рассказали, когда окончательно закроют Skype

Пользователям предлагают переходить на другую платформу.

Компания Microsoft сообщила, что 5 мая окончательно прекратит техническую поддержку Skype – программы для звонков и обмена сообщениями. В то же время компания поощряет людей переходить в Teams. В Microsoft сообщили, что для пользователей Skype услуга некоторое время будет бесплатной.

Microsoft предлагает входить в Teams с помощью аккаунта Skype. После этого учетные записи синхронизируются – в Teams будут автоматически отображаться чаты и контакты. В период переходного периода пользователи Teams могут общаться с пользователями Skype и наоборот.

Кроме переноса аккаунтов, будет также возможность экспорта данных из Skype в Teams. Владельцы подписки Skype смогут использовать свои средства из подписок и пополнений. После 5 мая 2025 года панель набора номера Skype будет доступна платным пользователям на сайте Skype и в Teams.

Предупреждение о закрытии сервиса впервые было опубликовано в феврале этого года. В последней версии Skype для Windows был обнаружен скрытый код, в котором нашли сообщение: «Начиная с мая Skype больше не будет доступным. Продолжайте свои звонки и чаты в Teams».

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