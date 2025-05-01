Бессент: Зеленский теперь имеет «роял-флеш» в переговорах с РФ

Бессент: Зеленский теперь имеет «роял-флеш» в переговорах с РФ3
- 1.05.2025, 19:42
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По его словам, теперь между народами Украины и США нет разногласий.
Министр финансов США Скотт Бессент обновил фразу президента Дональда Трампа, заявлявшего, что украинский лидер Владимир Зеленский «не имеет карт» в переговорах с россиянами. В эфире Fox Business он выразил мнение, что теперь, после подписанного соглашения о полезных ископаемых, у президента Украины есть «роял-флеш».
«Знаете, как президент Трамп говорил в Овальном кабинете Зеленскому: «У вас нет козырей». Ну, знаете что? Президент Трамп теперь раздал ему роял-флеш», — заявил Бессент.
По его словам, теперь эти карты можно показывать Кремлю. Он подчеркнул, что они показывают отсутствие разногласий в целях народов Украины и США.
Роял-флеш является самой высокой комбинацией в покере. Она состоит из пяти старших карт одинаковой масти: туза, короля, дамы, валета и десятки.