ВСУ уничтожили САУ «Акация» и бронемашину россиян на Покровском направлении
1.05.2025, 19:55
Видео.
На Покровском направлении операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Корсар» 38-й отдельной бригады морской пехоты выследили и нанесли точный удар дронами по вражеской бронетехнике.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ «Хортица».
Как следствие, у врага минус САУ 2С3 «Акация» и боевая бронемашина.
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