ВСУ уничтожили САУ «Акация» и бронемашину россиян на Покровском направлении 1.05.2025, 19:55

Видео.

На Покровском направлении операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Корсар» 38-й отдельной бригады морской пехоты выследили и нанесли точный удар дронами по вражеской бронетехнике.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ «Хортица».

Как следствие, у врага минус САУ 2С3 «Акация» и боевая бронемашина.

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