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На известного украинского блогера и активиста Сергея Стерненко совершено покушение

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  • 1.05.2025, 20:02
  • 7,042
На известного украинского блогера и активиста Сергея Стерненко совершено покушение

Пуля прошла навылет.

Известный украинский общественный деятель и популярный блогер Сергей Стерненко в четверг заявил, что на него было совершено покушение.

«На меня совершено нападение. Ранен», — написал Стерненко в своем телеграм-канале и тут же, в следующем сообщении, добавил, что его жизнь вне опасности и что стрелявшую уже задержали.

Стерненко поблагодарил Службу безопасности Украины: «Если бы не они, я бы уже ничего не мог писать». Он сообщил, что пуля прошла навылет, не задев важных органов, и его уже прооперировали.

СБУ позже заявила, что предотвратила убийство Стерненко и подтвердила задержание стрелявшей.

«Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия», — говорится в заявлении СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на активиста.

«Председатель Службы безопасности Украины доложил о расследовании обстоятельств нападения на волонтера Сергея Стерненко. Служба безопасности Украины задержала нападающую - оперативно, спасибо за это. Все факты относительно нападения будут представлены обществу», - подчеркнул президент Украины.

Сергей Стерненко возглавляет общественную организацию «Небайдужі» («Неравнодушные»), в прошлом он был основателем и активным участником движения «Народная люстрация», а также возглавлял одесское отделение «Правого сектора». Стерненко ведет блог в YouTube, на который подписаны два миллиона человек.

На жизнь Стерненко уже покушались — трижды в 2018 году, когда он участвовал в протестах против уничтожения местными властями Одессы Летнего театра и организовал акции против российской культурной экспансии в Одессе.

В ходе последнего покушения Стерненко смертельно ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова. Второй участник покушения, Андрей Исайкул, позже бежал из Украины.

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