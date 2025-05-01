Сборная Беларуси по пляжному футболу с победы стартовала на чемпионате мира 1.05.2025, 20:15

Белорусы победили хозяев турнира.

В столице Сейшельских Островов Виктории наша команда оказалась сильнее хозяев турнира.

Группа «А»

Сейшельские Острова – Беларусь – 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Голы: Де Кетеларе, 5, Лабросс, 16, Амаде, 21; Дрозд, 11, 14, 22, Рябко, 15, Бриштель, 32, Чайковский, 35.

Островитяне открыли счет, но впоследствии подопечные Николаса Альварадо перехватили инициативу. Благодаря хет-трику Артемия Дрозда белорусы после второго периода вели 4:3, а в заключительной части встречи голы Игоря Бриштеля и Никиты Чайковского зафиксировали победу нашей сборной.

В другом поединке группы «А» сборная Японии одолела гватемальцев со счетом 6:2. В следующем матче 3 мая белорусы померятся силами с японцами.

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