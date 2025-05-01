Украинские дроны уничтожили 160 тысяч целей за март и апрель 1.05.2025, 20:45

Главком ВСУ Сырский показал видео.

Украинские воины при помощи беспилотников атаковали 160 тысяч целей. Такие результаты они показали всего лишь за два месяца.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

«За последние два месяца — март и апрель — наши дроны поразили и уничтожили более 160 тысяч враждебных целей», - отметил генерал.

Он добавил, что эффективность применения дронов растет с каждым месяцем. Это доказывает россиянам, что их не ждут на украинской земле.

Сырский поблагодарил украинских защитников и защитниц, которые демонстрируют результативную боевую работу.

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