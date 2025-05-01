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Белоруска Саснович уверенно приближается к финалу на Catalonia Open

  • 1.05.2025, 20:56
Белоруска Саснович уверенно приближается к финалу на Catalonia Open

За выход в финал белорусская тенниситка сразится со швейцаркой Ребеккой Машаровой.

Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно выступает на турнире категории WTA 125 Catalonia Open.

В четвертьфинале белоруска (№110 WTA) за два сета расправилась с испанкой Карлотой Мартинес Сирес, которая занимает 244-е место в рейтинге WTA.

Игра продолжалась 1 час 49 минут и закончилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Саснович.

За выход в финал белорусская спортсменка сразится со швейцарской теннисисткой Ребеккой Машаровой (№153 WTA).

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