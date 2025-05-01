В университеты Беларуси планируют набрать более пяти тысяч целевых студентов 3 1.05.2025, 21:13

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Половина из них — медики.

В этом году в университетах будет около 5,3 тысячи целевых мест. Из них 2,3 тысячи — на медицинские специальности, 1,2 тысячи — на сельскохозяйственные.

Об этом сообщает Министерство образования.

Также среди востребованных у организаций-заказчиков специальностей — «Электроэнергетика и электротехника», «Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений», «Правоведение», «Лесное хозяйство».

Всего в вузы планируют набрать 48,3 тысячи студентов. Это значит, что на целевиков выделяют 11% мест.

Количество организаций-заказчиков, подавших заявки на целевые места в вузы, превышает 400.

В учреждениях среднего специального образования под целевиков выделили 890 мест на более чем 70 специальностях.

Количество заявок от абитуриентов на целевые места не ограничено. Те, кто не пройдет по конкурсу на целевую подготовку, могут участвовать в общем конкурсе на общих основаниях. Студенты, которые обучатся на целевом направлении, должны потом отработать 5 лет по распределению.

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