Клубника на снегу: на Могилевщине 1 мая прошел град
- 1.05.2025, 21:40
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Видео с дач.
Белорусская весна не перестает удивлять. И порой сюрпризы не очень приятные.
Май стартовал с резкого похолодания, ночью даже обещают заморозки. Но чего точно не ожидали жители Могилевского района – так это града.
Один из местных пабликов «Могилев Сейчас» поделился видео, где женщина обходит грядки клубники, засыпанные ледяным крошевом.
И пусть кустики укрыты от внезапных холодов, от градин это их может и не спасти, сетует хозяйка.
«Что не добило морозом – добьет градом», – говорит она на видео.
В комментариях могилевчане спорят. Кто-то сомневается в правдивости видео, потому что ничего такого не заметил.
Другие же говорят, что град был – просто утром и недолго, так что этот аномальный погодный «сбой» можно было легко пропустить.