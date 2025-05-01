Бойцы «Хартии» ликвидировали 12 российских штурмовиков за считанные часы 1 1.05.2025, 21:41

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Видео.

Очередная попытка штурма позиций бригады НГУ «Хартия» закончилась неудачно для врага. Оккупантов ликвидируют еще до того, как они успевают организовать полноценное наступление — нацгвардейцы следят за всем фронтом и действуют на опережение.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ «Хортица».

Две группы по четыре вражеских пехотинца уничтожили ночью, еще две группы — утром. Всего за считанные часы дроны «Хартии» вывели из строя 12 россиян.

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