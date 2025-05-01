Трамп подтвердил отставку Уолтца 2 1.05.2025, 21:50

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Обязанности советника по нацбезопасности будет выполнять госсекретарь Рубио, совмещая обе должности.

Советник по нацбезопасности Майк Уолтц покидает должность и выдвигается на пост посла США в ООН, заявил президент Дональд Трамп в Truth Social.

«За время службы в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности Майк Уолтц упорно трудился, ставя интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое в своей новой должности», — написал республиканец.

Обязанности советника будет выполнять госсекретарь Рубио, совмещая обе должности.

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