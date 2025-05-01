Сегодня пройдут первые матчи полуфинала Лиги Европы
- 1.05.2025, 22:03
«Атлетик» Бильбао примет «Манчестер Юнайтед».
Сегодня, 1 мая, пройдут два первых матча полуфинала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание Лиги Европы УЕФА 1 мая (время — минское):
22:00. «Тоттенхэм» (Англия) — «Будё-Глимт» (Норвегия);
22:00. «Атлетик» Бильбао (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Ответные матчи полуфинала Лиги Европы между этими командами пройдут 8 мая.
Действующим победителем данного соревнования является «Аталанта». В финале минувшего розыгрыша Лиги Европы итальянская команда разгромила леверкузенский «Байер» со счетом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.