закрыть
1 мая 2025, четверг, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты возле Крымского моста приведены в полную боевую готовность

3
  • 1.05.2025, 22:05
  • 1,664
Оккупанты возле Крымского моста приведены в полную боевую готовность

ВСУ готовятся атаковать мост?

Ряд подразделений армии РФ в оккупированном Крыму получили приказ быть в полной боевой готовности для реагирования на любые угрозы в районе Крымского моста. Об этом сообщает партизанское движение «Атеш» 1 мая.

Движение ссылается на своего агента из состава 12-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО ВС РФ.

Также на этом фоне было увеличено количество военных учений и стрельб, отмечается в сообщении.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин