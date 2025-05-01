Оккупанты возле Крымского моста приведены в полную боевую готовность

Оккупанты возле Крымского моста приведены в полную боевую готовность3
- 1.05.2025, 22:05
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ВСУ готовятся атаковать мост?
Ряд подразделений армии РФ в оккупированном Крыму получили приказ быть в полной боевой готовности для реагирования на любые угрозы в районе Крымского моста. Об этом сообщает партизанское движение «Атеш» 1 мая.
Движение ссылается на своего агента из состава 12-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО ВС РФ.
Также на этом фоне было увеличено количество военных учений и стрельб, отмечается в сообщении.