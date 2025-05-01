Новым послом США в Украине назначена Джулия Дэвис, ранее работавшая в Беларуси 1.05.2025, 22:15

В нашей стране она работала в должности первого посла США и спецпосланницы по вопросам Беларуси.

Джулия Дэвис назначена временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Украине, сообщила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга в четверг.

Известно, что сейчас Дэвис исполняет обязанности посла США в Республике Кипр.

До назначения на должность посла на Кипре Джулия Дэвис работала специальным посланником по вопросам Беларуси в Вильнюсе, Литва.

В 2020 году она была утверждена в должности первого посла США в Республике Беларусь с 2008 года. Ранее Дэвис работала заместителем помощника Госсекретаря США по делам Западной Европы и Европейского Союза в Бюро по делам Европы и Евразии, а также заместителем Постоянного представителя Миссии США при НАТО.

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