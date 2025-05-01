Во Франции на митинги 1 мая вышли 300 тысяч человек
- 1.05.2025, 22:28
Из них 100 тысяч – в Париже.
Традиционные первомайские мероприятия, посвященные Международному дню труда, собрали более 300 тысяч человек по всей Франции, утверждает профсоюз CGT.
Об этом сообщает AFP.
Несколько профсоюзов, в частности CGT, и молодежные организации призвали к проведению маршей 1 мая «против ультраправых, за мир, свободу и социальную справедливость».
Глава CGT сказала журналистам, что по всей Франции на 270 акций вышли более 300 тысяч человек, из них 100 тысяч – в Париже. Правоохранители пока не опубликовали своих данных.
Митинг в Париже был омрачен жалобами на насилие в отношении участников марша из левоцентристских сил, а Социалистическая партия Франции осудила акты физической агрессии в отношении своих сторонников и депутатов.
На вопрос об этих событиях председатель профсоюза CGT Софи Бине сказала, что «это акты насилия, которые не приветствуются на наших маршах».
В прошлом году CGT насчитала 210 тысяч протестующих во Франции на акциях 1 мая, из них 50 тысяч – в Париже. Власти тогда оценили общее количество участников в 121 тысячу.