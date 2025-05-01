Во Франции на митинги 1 мая вышли 300 тысяч человек 1.05.2025, 22:28

Из них 100 тысяч – в Париже.

Традиционные первомайские мероприятия, посвященные Международному дню труда, собрали более 300 тысяч человек по всей Франции, утверждает профсоюз CGT.

Об этом сообщает AFP.

Несколько профсоюзов, в частности CGT, и молодежные организации призвали к проведению маршей 1 мая «против ультраправых, за мир, свободу и социальную справедливость».

Глава CGT сказала журналистам, что по всей Франции на 270 акций вышли более 300 тысяч человек, из них 100 тысяч – в Париже. Правоохранители пока не опубликовали своих данных.

Митинг в Париже был омрачен жалобами на насилие в отношении участников марша из левоцентристских сил, а Социалистическая партия Франции осудила акты физической агрессии в отношении своих сторонников и депутатов.

На вопрос об этих событиях председатель профсоюза CGT Софи Бине сказала, что «это акты насилия, которые не приветствуются на наших маршах».

В прошлом году CGT насчитала 210 тысяч протестующих во Франции на акциях 1 мая, из них 50 тысяч – в Париже. Власти тогда оценили общее количество участников в 121 тысячу.

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