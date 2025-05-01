Михаил Подоляк: Соглашение по недрам гарантирует Украине поставки систем ПВО 1.05.2025, 22:54

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Советник Офиса президента Украины раскрыл некоторые детали подписанного соглашения.

Соединенные Штаты и Украина подписали ключевое соглашение о создании инвестиционного фонда, направленного на послевоенное восстановление Украины. Важным положением этой договоренности являются новые поставки американского оружия без финансовых обязательств со стороны Украины за уже полученную военную поддержку.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, соглашение, в частности, предусматривает совместное использование природных ресурсов Украины в области добычи. Он подчеркнул, что это значимое достижение демонстрирует международное признание права Украины выступать равноправным партнером в глобальной политике.

«Никаких финансовых обязательств за ранее оказанную помощь. Это соглашение не о долгах, а о стратегическом партнерстве», – подчеркнул Подоляк в соцсети X.

Документ также содержит признание евроинтеграционного курса Украины. Все природные ресурсы, включая нефть, газ, литий и другие ископаемые, остаются в полном распоряжении украинского государства.

Подоляк отметил, что Украина смогла отстоять свои интересы и устранить слишком жесткие условия, предложенные ранее. Кроме того, по соглашению предусмотрены поставки современных систем противовоздушной обороны из США, финансирование которых будет производиться через созданный инвестфонд.

Относительно экономической части соглашения все доходы, полученные от инвестиций в рамках фонда, будут оставаться в Украине и будут реинвестироваться как минимум до 2034 года.

«Самое важное — это то, что один из глобальных лидеров стал нашим партнером в восстановлении. Попытка Кремля договориться с США о совместной эксплуатации ресурсов временно оккупированного Донбасса потерпела фиаско», — резюмировал советник ОП.

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