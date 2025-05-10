Украина вступит в ЕС раньше 2030-го года? 10.05.2025, 0:01

Стефанишина назвала новый срок готовности страны.

Украина хочет полностью соответствовать критериям для вступления в Евросоюз до 2027 года. Сейчас страна придерживается поставленных перед собой таймингов.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

У Стефанишиной спросили, можно ли железно сказать, что Украина станет членом Евросоюза до 2030 года.

Чиновница подчеркнула, что у нее есть «четкий тайминг», которого Украина придерживается. При этом видение Украины совпадает с видением некоторых стран ЕС.

- Поделиться я не могу этим таймингом, но могу сказать, что все обязательства, по которым Украина не требует переходных периодов или определенных исключений, мы рассчитываем на период до 2027 года, - добавила она.

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