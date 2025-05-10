закрыть
10 мая 2025, суббота, 0:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина вступит в ЕС раньше 2030-го года?

  • 10.05.2025, 0:01
Украина вступит в ЕС раньше 2030-го года?

Стефанишина назвала новый срок готовности страны.

Украина хочет полностью соответствовать критериям для вступления в Евросоюз до 2027 года. Сейчас страна придерживается поставленных перед собой таймингов.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

У Стефанишиной спросили, можно ли железно сказать, что Украина станет членом Евросоюза до 2030 года.

Чиновница подчеркнула, что у нее есть «четкий тайминг», которого Украина придерживается. При этом видение Украины совпадает с видением некоторых стран ЕС.

- Поделиться я не могу этим таймингом, но могу сказать, что все обязательства, по которым Украина не требует переходных периодов или определенных исключений, мы рассчитываем на период до 2027 года, - добавила она.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза