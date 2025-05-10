Белый дом: Трамп в ближайшее время не планирует встречу с Путиным
- 10.05.2025, 2:03
На следующей неделе президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
Президент США Дональд Трамп в рамках визита в страны Ближнего Востока не планирует встречу с Путиным, о чем ранее спекулировали СМИ.
Эту информацию журналистам на брифинге 9 мая подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
На вопрос о возможности визита Трампа и Путина на следующей неделе Левитт ответила, что «этого не будет».
В начале февраля СМИ писали, что местом встречи президента США и хозяина Кремля могут стать Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты – страны, которые Трамп посетит в рамках ближневосточного тура на следующей неделе.
В Кремле на днях повторили, что считают "необходимой" встречу Путина с Трампом, но она "должна быть соответствующим образом подготовлена".