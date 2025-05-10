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Белый дом: Трамп в ближайшее время не планирует встречу с Путиным

  • 10.05.2025, 2:03
Белый дом: Трамп в ближайшее время не планирует встречу с Путиным

На следующей неделе президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп в рамках визита в страны Ближнего Востока не планирует встречу с Путиным, о чем ранее спекулировали СМИ.

Эту информацию журналистам на брифинге 9 мая подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

На вопрос о возможности визита Трампа и Путина на следующей неделе Левитт ответила, что «этого не будет».

В начале февраля СМИ писали, что местом встречи президента США и хозяина Кремля могут стать Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты – страны, которые Трамп посетит в рамках ближневосточного тура на следующей неделе.

В Кремле на днях повторили, что считают "необходимой" встречу Путина с Трампом, но она "должна быть соответствующим образом подготовлена".

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