Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива 10.05.2025, 4:09

Об этом заявила президент Мексики.

Власти Мексики подали судебный иск против компании Google в связи с изменением названия Мексиканского залива на Американский в сервисе Google Maps для пользователей в США.

Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум

- Иск уже подан, - сообщила Шейнбаум.

В то же время она не уточнила, когда именно подали иск и какой суд будет рассматривать дело.

Переименование Мексиканского залива

Напомним, почти сразу после тог как Дональд Трамп официально стал президентом США, он переименовал Мексиканский залив на Американский.

Позже Google заявила о том, что на территории США Мексиканский залив будет отображаться как Американский.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум считает неправильным решение Google переименовать Мексиканский залив в Американский на Google Maps.

Шейнбаум представила письмо, адресованное Google, в котором ее правительство утверждает, что США не могут в одностороннем порядке менять название Мексиканского залива, который они делят с Кубой и Мексикой.

В Мексике утверждают, что США не могут законно изменить название залива, поскольку, согласно Конвенции ООН по морскому праву, суверенная территория отдельной страны простирается только до 12 морских миль (около 22 километров) от береговой линии.

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