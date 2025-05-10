Фицо из Москвы истерично ответил на обвинения Каллас 10.05.2025, 6:00

Он заявил, что пел в интерактивном музее Второй мировой войны «Катюшу».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас якобы не имеет права критиковать его поездку в Российскую Федерацию.

Политик написал на своей странице в социальной сети Facebok, что прибыл в Москву, чтобы «почтить память более 60 тысяч солдат Красной Армии, погибших во время освобождения Словакии», и вообще не согласен с политикой «железного занавеса», над которой якобы работает Каллас:

- Как высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, вы не имеете никаких полномочий критиковать суверенного премьер-министра суверенной страны, который конструктивно подходит ко всем вопросам европейской повестки дня. Я спрашиваю вас, как можно заниматься дипломатией и внешней политикой, если политики не должны встречаться и вести нормальный диалог по вопросам, по которым у них есть разногласия во мнениях.

Как пишет Dennik N, в обращении к Словакии Фицо сообщил, что уже провел в Москве переговоры с лидером Вьетнама. В дальнейшем у него запланированы встречи с президентами Бразилии, Китая и Российской Федерации

- Думайте о моем присутствии в Москве как о четкой попытке протянуть руку через этот железный занавес для нормального, дружественного и экономического сотрудничества с Российской Федерацией, - сказал он.

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